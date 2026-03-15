Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бориско: у ЦСКА за второй тайм ни одного удара в створ — «Балтика» заслуженно победила

Вратарь «Балтики» Максим Бориско прокомментировал победу калининградцев над ЦСКА (1:0) в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Мы долго ждали эту победу. И здорово, что это случилось дома, при наших болельщиках. Они очень сильно нас гнали вперёд своими кричалками, своим шумом. Поэтому им огромное спасибо за это. Эмоции, конечно, были неописуемы. Ждём их и на матче с «Сочи».

Да, начало матча выдалось тяжёлым, много работы было, особенно в первом тайме, потому что и мы, и ЦСКА привыкали, можно сказать, друг к другу. Самым сложным назову удар Облякова, когда мяч несколько раз менял траекторию. Во втором тайме уже спокойнее было возле наших ворот. Мы внесли необходимые коррективы, на поле появился Андрюха Мендель, всё же он игрок более оборонительного плана, поэтому это добавило нам надёжности. Плюс прибавили в выигранных единоборствах.

Конечно, отмечу партнёров, которые забили этот гол. Отмечу всю команду, особенно второй тайм. Ведь соперник не нанёс ни одного удара в створ. Мы провели хороший матч и одержали заслуженную победу», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

