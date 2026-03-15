Алексей Шпилевский: нужно подтвердить, что победа над «Сочи» не была случайностью

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что в матче 21‑го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» его команда должна продемонстрировать, что предыдущая победа в чемпионате не была случайной. Встреча состоится в воскресенье, 15 марта, и начнётся в 16:30. В последнем туре нижегородская команда одержала победу над «Сочи» со счётом 2:1.

— Когда стало известно, что Олусегун сможет сыграть с «Крыльями»?

— Довольно рано. Слава богу, ничего серьёзного не было — он пропустил две тренировки. Мы все вместе проделали очень хорошую работу, и гены тоже повлияли на это. Очень рад, что он всё‑таки в строю.

— Нет изменений в стартовом составе. Можно ли говорить о том, что тот футбол, который вы показали в матче с «Сочи», — это то, что вы хотите видеть от своих игроков?

— Да, можно сказать так. Действительно, очень много хорошего мы увидели в прошлом матче. Сегодня нужно подтвердить это и показать, что победа в прошлом матче — не случайность. Самое главное я сказал ребятам перед матчем: «Один раз можно выиграть случайно, а наша задача — доказать на поле, что это не было случайностью».

Очень сильный и опасный соперник. Нужно быть внимательными, особенно в фазах переключения. У них есть опасные футболисты, плюс стандартные положения. Нужно избегать глупых фолов у наших ворот и действовать максимально дерзко, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».