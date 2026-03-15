Мелкадзе — об удалении Силвы: я бы лично его оштрафовал
Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе раскритиковал одноклубника Исмаэла Силву после удаления на 49-й минуте матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). Первую жёлтую карточку бразилец получил на 15-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27' 1:1 Дзюба – 84'
Удаления: нет / Силва – 49'
«Надо следить за дисциплиной. Я бы его лично оштрафовал. В перерыве говорил ему: «У тебя жёлтая, у меня жёлтая, надо быть аккуратнее». Три минуты проходят — красная», — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».
«Ахмат» поднялся на восьмое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 матче. «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. У тольяттинцев 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.
Материалы по теме
