Мелкадзе — об удалении Силвы: я бы лично его оштрафовал

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе раскритиковал одноклубника Исмаэла Силву после удаления на 49-й минуте матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). Первую жёлтую карточку бразилец получил на 15-й минуте.

«Надо следить за дисциплиной. Я бы его лично оштрафовал. В перерыве говорил ему: «У тебя жёлтая, у меня жёлтая, надо быть аккуратнее». Три минуты проходят — красная», — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» поднялся на восьмое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 матче. «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. У тольяттинцев 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.