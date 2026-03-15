Непомнящий: при Челестини футболисты ЦСКА не понимают, во что играют

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру московского ЦСКА и работу главного тренера команды Фабио Челестини.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Пока не понимаю действий Челестини. Мне кажется, есть неопределённость с составом и со структурой на игру. И замены, которые происходят, не усиливают команду. Было заявление Игоря Акинфеева после матча с «Балтикой» — ребятам надо самим взяться за дело.

Качественные игроки должны решить этот вопрос. Как я вижу, футболисты пока не понимают, во что играют. Все приобретённые игроки пока себя не проявляют», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В матче 21-го тура Мир РПЛ ЦСКА уступил «Балтике» со счётом 0:1.

