Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Волга — Челябинск, результат матча 15 марта 2026, счёт 2:2, 24-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Челябинск» вырвал ничью у «Волги» в 24-м туре Первой лиги, отыграв отставание в два мяча
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались ульяновская «Волга» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Итоговый счёт игры — 2:2.

1:0 Гершун – 48'     2:0 Яковлев – 56'     2:1 Н'Диайе – 74'     2:2 Першин – 85'    

На 49-й минуте полузащитник Игорь Гершун вывел «Волгу» вперёд. Нападающий Владислав Яковлев забил второй мяч хозяев поля на 56-й минуте. На 74-й минуте полузащитник «Челябинска» Баба Н'Диайе отыграл один мяч. На 85-й минуте вышедший на замену Никита Першин сравнял счёт.

«Челябинск» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги с 37 очками в 24 встречах. Столько же — у костромского «Спартака», который располагается в зоне переходных матчей. «Волга» с 27 очками находится на 14-й строчке.

