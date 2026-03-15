«Уфа» в большинстве победила «Сокол» в матче аутсайдеров Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Уфа» и «Сокол. Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 41-й минуте нападающий «Уфы» Дилан Ортис открыл счёт, забив с пенальти. Через три минуты полузащитник гостей Амир Кахриманович был удалён с поля. На 74-й минуте полузащитник Филип Мрзляк укрепил преимущество «Уфы».

После 24 матчей Первой лиги уфимская команда набрала 23 очка и занимает 16-е место. «Сокол» заработал 16 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

