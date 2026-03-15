Уфа — Сокол, результат матча 15 марта 2026, счёт 2:0, 24-й тур Первой лиги 2025/2026

«Уфа» в большинстве победила «Сокол» в матче аутсайдеров Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Уфа» и «Сокол. Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 24-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Окончен
2 : 0
Сокол
1:0 Ортис – 41'     2:0 Мрзляк – 74'    
Удаления: нет / Кахриманович – 45'

На 41-й минуте нападающий «Уфы» Дилан Ортис открыл счёт, забив с пенальти. Через три минуты полузащитник гостей Амир Кахриманович был удалён с поля. На 74-й минуте полузащитник Филип Мрзляк укрепил преимущество «Уфы».

После 24 матчей Первой лиги уфимская команда набрала 23 очка и занимает 16-е место. «Сокол» заработал 16 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

