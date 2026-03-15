«Пари НН» — «Крылья Советов»: Олусегун открыл счёт на 29-й минуте

В эти минуты идёт матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Игорь Капленков из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 1:0 в пользу «Пари НН».

Первый мяч в матче забил нападающий хозяев Олакунле Олусегун, реализовав пенальти на 29-й минуте.

После 20 туров чемпионата России самарская команда набрала 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Пари НН» заработал 17 очков и располагается на 15-й строчке.

В предыдущем туре команда Алексея Шпилевского одержала победу над «Сочи» со счётом 2:1, а подопечные Магомеда Адиева обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0).