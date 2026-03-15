Непомнящий: не понял, почему «Спартак» играл с «Зенитом» без профильного нападающего

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру московского «Спартака» в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Первый тайм с «Зенитом» был хорошим в исполнении «Спартака». У команды есть потенциал. Но не понял, почему в первом тайме не было ни одного профильного нападающего у красно-белых. В ближайших матчах от «Спартака» всего можно ожидать.

Это непредсказуемая команда. Первый тайм с «Зенитом» показал, что «Спартак» может играть на высочайшем уровне. Но как эту игру сохранить? Не знаю. Потому что во втором тайме с «Зенитом» «Спартака» уже не было так видно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.