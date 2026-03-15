«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Йочич, Грипши, Кузяев, Ходжа.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

После 20 туров чемпионата России «Рубин» набрал 26 очков и занимает девятое место. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги встретится с «Крыльями Советов» (22 марта), а подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Акроном» (22 марта).