«Каждый сам за себя». Непомнящий раскритиковал командную игру «Зенита»

Российский тренер Валерий Непомнящий раскритиковал командную игру «Зенита» в матче с московским «Спартаком» (2:0) в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Что касается «Зенита», всегда говорил, что они психологически находятся под давлением, поэтому не играют на своём уровне. У них нет структурной игры, каждый сам за себя. Непонятно, во что они играют. Не могу определить, почему так. Не играет «Зенит» на своём уровне — и всё», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.