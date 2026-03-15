Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Каждый сам за себя». Непомнящий раскритиковал командную игру «Зенита»

Российский тренер Валерий Непомнящий раскритиковал командную игру «Зенита» в матче с московским «Спартаком» (2:0) в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Что касается «Зенита», всегда говорил, что они психологически находятся под давлением, поэтому не играют на своём уровне. У них нет структурной игры, каждый сам за себя. Непонятно, во что они играют. Не могу определить, почему так. Не играет «Зенит» на своём уровне — и всё», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

Материалы по теме
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
