«Зенит» представил обновлённый состав женской команды

«Зенит» в перерыве домашнего матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:0) представил обновлённый состав своей женской команды.

Главный тренер Алексей Тарасюк, тренерский штаб и футболистки петербургской команды вышли на сцену «Газпром Арены» и представили кампанию на сезон-2026 — «Шипы и розы».

«Презентация всегда проходит классно. Это ежегодная акция перед стартом нашего сезона. Очень классно, что на матчи ходит много людей. Выходить на сцену при многотысячной публике — это всегда очень почётно. Очень ценим, что имеем такую возможность. Года два назад мы выходили на поле, сегодня были на сцене — оба варианта очень классные. И матч «Зенит» — «Спартак» великолепный», — приводит слова футболистки команды Алёны Андреевой официальный сайт клуба с берегов Невы.