Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Не понимаю, почему поле здесь такое ужасное». Тедеев — после матча «Акрона» с «Ахматом»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1), отметив плохое качество поля на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27'     1:1 Дзюба – 84'    
Удаления: нет / Силва – 49'

«Мы имели достаточно моментов, чтобы забить первыми, пропустили со стандарта. Когда соперник остался в меньшинстве, нам нужно было лучше контролировать мяч, доводить его до фланговых и полусредних зон. Такое ужасное поле не позволяло контролировать мяч. Не понимаю, почему оно здесь такое ужасное. Но оно было таким и для нас, и для соперника. Поле нам немножко помешало», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Акрон» проводит матчи в Самаре после выхода в РПЛ, так как стадион в Жигулёвске не соответствует требованиям лиги по вместимости.

«Ахмат» поднялся на восьмое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 матче. «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. У тольяттинцев 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.

Материалы по теме
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
