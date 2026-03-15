Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Барселона» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 28-го тура Ла Лиги

Сегодня, 15 марта, состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Севильей». Команды сыграют на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра выступит Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Стартовые составы команд.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Хави Эспарт, Ольмо, Педри, Берналь, Барджи, Рафинья, Левандовски.

«Севилья»: Влаходимос, Куасси, Гудель, Хуанлу Санчес, Аспиликуэта, Суасо, Агуме, Соу, Менди, Адамс, Алексис Санчес.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 67 набранных очков в 27 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» при игре в запасе составляет одно очко. «Севилья» с 31 очком в активе располагается на 14-й строчке в таблице.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» разгромил «Эльче» в матче 28-го тура Ла Лиги
