«Матч можно занести в актив, кроме результата». Черчесов — о ничьей «Ахмата» с «Акроном»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал результат встречи 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:1). Отметим, грозненцы играли в меньшинстве с 49-й минуте после удаления полузащитника Исмаэла Силвы.

— Вели в счёте, но остались вдесятером. Поэтому соперник стал больше давить. Поблагодарил ребят, что свою работу сделали. Но стандарт не позволил нам выиграть.

— Как решать проблему отсутствия Исмаэла Силвы в следующем матче?

— Слова «проблема» в моём лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой.

— Как оцените игру Георгия Мелкадзе?

— Главное, чтобы он играл, забивал и приносил команде пользу. Когда есть конкуренция, это хорошо.

— Ничья по такому матчу — это какой результат?

— Результат есть. Это футбол. Этот матч можно занести в актив, кроме результата, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» поднялся на восьмое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 матче. «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. У тольяттинцев 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.