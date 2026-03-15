«Барселона» — «Севилья»: Рафинья оформил дубль на 21-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Севильей». Команды играют на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра выступает Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:0 в пользу «Барселоны».

Рафинья оформил дубль на 21-й минуте, во второй раз в матче забив пенальти. Ранее он реализовал пенальти на девятой минуте, открыв счёт во встрече.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 67 набранных очков в 27 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» составляет одно очко. «Севилья» с 31 очком в активе располагается на 14-й строчке в таблице.

В предыдущем туре «Барселона» на выезде победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 1:0, а «Севилья» на своём поле сыграла вничью в «Райо Вальекано» (1:1).