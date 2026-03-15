Главная Футбол Новости

«Горжусь тем характером, который проявили парни». Компани — о ничьей «Баварии» с «Байером»

Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью в матче 26-го тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (1:1).

Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Гарсия – 6'     1:1 Диас – 69'    
Удаления: нет / Джексон – 42', Диас – 84'

«Очень горжусь тем характером, который проявили парни. Это был насыщенный день, возникало немало моментов, по поводу которых могут быть разные мнения. Это повлияло на результат матча. В самом начале игры мы допустили ошибку и пропустили гол, но продолжили бороться. Это была решительная игра со стороны «Байера». Нам потребовалось немало выдержки», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» с 67 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии.

