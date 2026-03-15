«Шинник» и «Енисей» сыграли вничью в 24-м туре Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Рубцов. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Андрей Окладников. Нападающий красноярской команды отличился на 61-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 78-й минуте защитник хозяев поля Даниил Корнюшин сравнял счёт.

После 24 матчей в Первой лиге «Енисей» набрал 28 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Шинник» располагается на 10-й строчке, у команды 30 набранных очков.