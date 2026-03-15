Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Шинник — Енисей, результат матча 15 марта 2026, счёт 1:1, 24-й тур Первой лиги 2025/2026

«Шинник» и «Енисей» сыграли вничью в 24-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Рубцов. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 24-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Окладников – 61'     1:1 Корнюшин – 78'    

Счёт в матче открыл Андрей Окладников. Нападающий красноярской команды отличился на 61-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 78-й минуте защитник хозяев поля Даниил Корнюшин сравнял счёт.

После 24 матчей в Первой лиге «Енисей» набрал 28 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Шинник» располагается на 10-й строчке, у команды 30 набранных очков.

Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
