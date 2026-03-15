Бубнов высказался о двух назначенных пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о правомерности назначения двух пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Второй пенальти был, причём чистый пенальти. Первый пенальти тоже был, но там глупость. Глупость была Солари. Во втором тайме 100% был пенальти, потому что произошёл наступ на ногу Педро.

Во втором тайме был момент, когда здорово «Зенит» разыграл, вывели на ударную позицию Мантуана. Он должен был 100% расстреливать ворота, но здесь в последний момент Денисов бросился на амбразуру, мяч ему попал в голову. По большому счёту, заслуга Денисова только в том, что он бросился, а Мантуан очень плохо пробил. Там нужно было просто подсекать мяч верхом или на замахе убирать, тогда бы вообще красиво получилось. Но это единственный голевой момент был, который «Зенит» не смог использовать.

У «Спартака» вообще голевых моментов не было. Пенальти – это не голевые моменты. В целом игра получилась невысокого качества — незрелищно и, в общем-то, несвойственно этим клубам», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.