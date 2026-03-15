В Москве построят стадион для Народной футбольной лиги

Основатель и президент Народной футбольной лиги Гурам Аджоев рассказал о планирующемся строительстве стадиона в рамках развития проекта.

«Перед началом второго круга московского чемпионата мы по традиции провели отдельный турнир в возрастной категории 50+. Напомню, основной формат НФЛ это 45+, играют только любители. То есть те игроки, у которых нет за спиной профессиональной карьеры. Конечно, и мне лично, да и всем, кто следит за лигой или участвует в ней, приятно видеть, как люди в солидном возрасте остаются верны спорту, поддерживают себя в форме, искренне и беззаветно любят футбол. Наша задача организовать, создать условия и вовлечь как можно больше любительских команд в этот процесс.

Каковы ближайшие планы? Основные усилия сейчас направлены на организацию традиционного Всероссийского фестиваля по футболу, который станет юбилейным, уже 10-м по счёту, и пройдёт в первой половине июня. Надеемся, что будут команды из разных регионов страны. Пока не буду называть конкретные города, чьи команды должны приехать в Москву на фестиваль, но желающих много. Всех ждём и уверены, что состав участников будет очень сильный. Напомню, кстати, в прошлом году победителем стала команда «Альфа» из Екатеринбурга. Естественно, будут и московские команды, которые сейчас играют в чемпионате. И также задача на этот год — строительство небольшого стадиона для Народной футбольной лиги. Благодаря Сергею Викторовичу Лаврову, который входит в попечительский совет лиги и является её идейным вдохновителем, благодаря московскому правительству нам выделили землю под такой стадион, но нужно найти инвестора. Сейчас работаем в этом направлении», — приводит слова Аджоева ТАСС.