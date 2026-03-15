Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Пари НН — Крылья Советов, результат матча 15 марта 2026, счёт 3:0, 21-й тур РПЛ 2025/2026

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» в матче 21-го тура РПЛ и покинул зону вылета
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Олусегун – 29'     2:0 Вешнер Тичич – 45+2'     3:0 Лесовой – 90+3'    

Первый мяч в матче забил нападающий хозяев Олакунле Олусегун, реализовав пенальти на 29-й минуте. Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич удвоил преимущество своей команды на 45+2-й минуте. На 90+3-й минуте форвард Даниил Лесовой забил третий мяч «Пари НН», установив окончательный счёт в матче — 3:0.

После 21 тура чемпионата России самарская команда набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» также заработал 20 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского на выезде сыграет «Краснодаром» 21 марта, а подопечные Магомеда Адиева на день позже в домашнем матче встретятся с «Рубином».

