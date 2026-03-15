Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла, результат матча 15 марта 2026, счёт 3:1, 30-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Астон Виллу» в матче 30-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53'     1:1 Баркли – 64'     2:1 Кунья – 71'     3:1 Шешко – 81'    

Каземиро вывел хозяев поля вперёд на 53-й минуте, Росс Баркли на 64-й минуте сравнял счёт. Матеус Кунья забил на 71-й минуте, а на 81-й минуте голом отметился Беньямин Шешко.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 51 очком находится на четвёртом месте.

В следующем туре «красные дьяволы» 20 марта на выезде сыграют с «Борнмутом», «вилланы» 22 марта примут «Вест Хэм Юнайтед».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
