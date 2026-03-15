Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 15 марта

В воскресенье, 15 марта, состоялись четыре встречи в рамках 24-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей Первой лиги на 15 марта:

«Урал» – «Арсенал» Тула – 2:0;

«Волга» Ульяновск – «Челябинск» – 2:2;

«Уфа» – «Сокол» – 2:0;

«Шинник» – «Енисей» – 1:1.

Заключительная игра 24-го тура Первой лиги пройдёт в понедельник, 16 марта.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (23) — 16-я.