«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 30-го тура АПЛ

Сегодня, 15 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Фримпонг, Робертсон, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Вирц, Нгумоа.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Дрэгушин, Дансо, Порро, Спенс, Соуза, Грей, Сарр, Соланке, Ришарлисон, Тель.

После 29 матчей АПЛ «красные» заработали 48 очков и занимают шестое место. «Шпоры» набрали 29 очков и располагаются на 16-й строчке.

В минувшем матче «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 1:2, «Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас» (1:3). В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Брайтоном» (21 марта), а «шпоры» — с «Ноттингем Форест» (22 марта).