Черчесов: Дзюба — игрок, на которого стоит обращать внимание

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1), подчеркнув влияние на игру нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбы. Форвард сравнял счёт в концовке встречи.

«Тактическая схема, которую мы три дня отрабатывали, полностью сработала. Ребята уловили нюансы работы. Игра доказала, что Дзюба — игрок, на которого на поле стоит обращать внимание. Мы решили перестроиться на эту схему, в том числе из-за него. Думаю, тактика хорошо работала и в обороне, и в атаке.

После удаления нужно было внести коррективы. Был вариант перестроиться в 4-4-1, но мы решили остаться с тремя центральными защитниками, тремя футболистами в середине и одним в атаке. Конечно, хотелось бы выиграть, но счёт 1:1 — что есть, то есть. Надеюсь, игра болельщикам понравилась», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» поднялся на восьмое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 матче. «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. У тольяттинцев 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.