«Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед» сыграли вничью в 30-м туре АПЛ

Завершён матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 39 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Лидс Юнайтед» с 32 очками находится на 15-м месте.

В своём следующем матче «стекольщики» 11 апреля примут «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 32-го тура АПЛ, «павлины» 21 марта примут «Брентфорд».