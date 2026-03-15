«Необъяснимо!» Мостовой отреагировал на три поражения ЦСКА в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на результаты ЦСКА после рестарта Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцы проиграли «Ахмату» (0:1), столичному «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1).

«Необъяснимо! Результат ЦСКА не подлежит какому-то анализу или выводам. Это лишний раз подчёркивает, что футбол — не наука. Никогда не знаешь, что может произойти. ЦСКА был одним из лучших во время предсезонки.

Сделали правильные покупки, а видите, как получается? Бах! И всё. Вот так бывает. На мой взгляд, Челестини ничего не надо делать, оставаться, работать дальше — и результат придёт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.