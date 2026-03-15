«Ноттингем Форест» и «Фулхэм» не забили голов в 30-м туре АПЛ

Завершён матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт.

У хозяев поля на 63-й минуте забил Дан Ндой, но взятие ворот отменили после просмотра VAR.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 29 очками располагается на 17-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 41 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре «лесники» 22 марта на выезде встретятся с «Тоттенхэм Хотспур», «дачники» 21 марта примут «Бёрнли».