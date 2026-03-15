Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Пари НН» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах РПЛ

Комментарии

«Пари НН» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги. Это случилось в игре 21-го тура, в которой клуб из Нижнего Новгорода встречался самарскими «Крыльями Советов». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Олусегун – 29'     2:0 Вешнер Тичич – 45+2'     3:0 Лесовой – 90+3'    

Ранее «Пари НН» одержал победы в матчах с «Акроном» (1:0), махачкалинским «Динамо» (2:1) и «Сочи» (2:1), уступив лишь в 19-м туре «Локомотиву» (1:2).

После 21 тура чемпионата России самарская команда набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» также заработал 20 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского на выезде сыграет «Краснодаром» 21 марта, а подопечные Магомеда Адиева на день позже в домашнем матче встретятся с «Рубином».

