Мостовой: Талалаев спровоцировал побоище в матче с ЦСКА, его нужно наказать за эту выходку

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о массовой стычке в матче 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0) с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини.

«Талалаева, конечно, нужно дисквалифицировать за такую выходку в матче с ЦСКА. Он спровоцировал побоище, там же могло дойти до рукоприкладства. Люди могли побить друг друга в толпе. Нужно дисквалифицировать и наказать. Это и сделают. Что с Талалаевым? Звёздная болезнь.

Я думал, что она уходит, а она держится (смеётся). Челестини отреагировал на поведение Талалаева как любой нормальный человек. Он же ничего не сделал. Просто сказал: «Ты что делаешь?» Тем более «Балтика» сейчас выигрывает и идёт хорошо, поэтому звёздочка горит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матч завершился массовой потасовкой в добавленное время, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо.