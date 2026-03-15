Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Барселона» — «Севилья»: Осо отыграл один мяч на 45+4-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Севильей». Команды играют на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 3:1 в пользу «Барселоны».

15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
5 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Рафинья – 9'     2:0 Рафинья – 21'     3:0 Ольмо – 38'     3:1 Осо – 45+3'     4:1 Рафинья – 51'     5:1 Канселу – 60'    

Защитник «Севильи» Осо отыграл один мяч на 45+4-й минуте. Ранее первый мяч в игре забил нападающий «Барселоны» Рафинья, реализовав пенальти на девятой минуте. На 21-й минуте форвард оформил дубль, забив второй пенальти в матче, а на 38-й минуте полузащитник сине-гранатовых Даниэль Ольмо забил третий мяч в ворота гостей.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 67 набранных очков в 27 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» составляет одно очко. «Севилья» с 31 очком в активе располагается на 14-й строчке в таблице.

В предыдущем туре «Барселона» на выезде победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 1:0, а «Севилья» на своём поле сыграла вничью в «Райо Вальекано» (1:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Атлетико» в большинстве победил «Хетафе» и поднялся на третье место в Ла Лиге
