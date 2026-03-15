«Всегда готов!» Мостовой — о предложении Чернышова назначить его гендиректором «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предложении экс-защитника красно-белых Андрея Чернышова назначить его на должность генерального директора клуба.

«А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака», который всю жизнь отдал футболу? (Смеётся). Там что, какие-то новые правила? Предлагайте! Я уже 20 лет как закончил играть. У меня телефон всегда свободный. Я всегда готов!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.