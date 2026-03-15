«Зенит» обыграл «Звезду-2005» в 1-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 1-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 1:0 праздновала команда хозяев поля.

Единственный гол в матче забила Ксения Шахова. Полузащитница пермской команды отправила мяч в свои ворота на 34-й минуте. В конце встречи на 90-й минуте футболистка сине-бело-голубых Алёна Андреева не реализовала пенальти.

Во 2-м туре Суперлиги «Звезда-2005» примет «Ростов», а «Зенит» сыграет на выезде с «Динамо». Обе встречи запланированы на субботу, 21 марта.