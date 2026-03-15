Фернандеш обошёл Бекхэма по ассистам за сезон АПЛ и обновил рекорд «Манчестер Юнайтед»

Фернандеш обошёл Бекхэма по ассистам за сезон АПЛ и обновил рекорд «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две результативные передачи в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1). Таким образом, португалец в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии отдал уже 16 ассистов, обновив клубный рекорд по этому показателю за сезон.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53'     1:1 Баркли – 64'     2:1 Кунья – 71'     3:1 Шешко – 81'    

На втором месте в истории «красных дьяволов» по голевым передачам за сезон чемпионата Англии находится Дэвид Бекхэм, отдавший 15 таких передач в сезоне-1999/2000, а топ-3 замыкает Луиш Нани с 14 ассистами в сезоне-2010/2011.

«Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

