Фернандеш обошёл Бекхэма по ассистам за сезон АПЛ и обновил рекорд «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две результативные передачи в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1). Таким образом, португалец в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии отдал уже 16 ассистов, обновив клубный рекорд по этому показателю за сезон.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53' 1:1 Баркли – 64' 2:1 Кунья – 71' 3:1 Шешко – 81'
На втором месте в истории «красных дьяволов» по голевым передачам за сезон чемпионата Англии находится Дэвид Бекхэм, отдавший 15 таких передач в сезоне-1999/2000, а топ-3 замыкает Луиш Нани с 14 ассистами в сезоне-2010/2011.
«Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
