«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Собослаи вывел мерсисайдцев вперёд на 18-й минуте

В эти минуты идёт матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте Доминик Собослаи открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд.

На данный момент «Ливерпуль» с 48 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 мячами находится на 16-м месте.

В следующем туре «красные» 21 марта на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «шпоры» 22 марта примут «Ноттингем Форест».