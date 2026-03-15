«Рубин» — «Локомотив»: Максим Ненахов удалён на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игрок гостей Максим Ненахов удалён на 44-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник казанцев Игор Вуячич на 23-й минуте.

После 20 туров чемпионата России «Рубин» набрал 26 очков и занимает девятое место. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги встретится с «Крыльями Советов» (22 марта), а подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Акроном» (22 марта).