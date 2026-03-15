Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Рубин» — «Локомотив»: Максим Ненахов удалён на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

Игрок гостей Максим Ненахов удалён на 44-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник казанцев Игор Вуячич на 23-й минуте.

После 20 туров чемпионата России «Рубин» набрал 26 очков и занимает девятое место. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги встретится с «Крыльями Советов» (22 марта), а подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Акроном» (22 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
