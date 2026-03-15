Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кэррик стал первым тренером в истории «МЮ», который выиграл первые шесть домашних встреч

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» под руководством тренера Майкла Кэррика переиграл «Астон Виллу» (3:1) в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, этот специалист стал первым тренером в истории «красных дьяволов», одержавшим шесть побед на «Олд Траффорд» в своих первых шести домашних встречах.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53'     1:1 Баркли – 64'     2:1 Кунья – 71'     3:1 Шешко – 81'    

Первый домашний матч во главе манкунианцев состоялся для Кэррика в сезоне-2021/2022, тогда специалист работал в качестве исполняющего обязанности тренера команды, которая на «Олд Траффорд» переиграла «Арсенал» со счётом 3:2. В нынешнем сезоне Кэррик вернулся в клуб и «красные дьяволы» дома победили «Манчестер Сити» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Тоттенхэм Хотспур» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Астон Виллу».

В следующем туре «красные дьяволы» 20 марта на выезде сыграют с «Борнмутом». «Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android