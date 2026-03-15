Кэррик стал первым тренером в истории «МЮ», который выиграл первые шесть домашних встреч

«Манчестер Юнайтед» под руководством тренера Майкла Кэррика переиграл «Астон Виллу» (3:1) в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, этот специалист стал первым тренером в истории «красных дьяволов», одержавшим шесть побед на «Олд Траффорд» в своих первых шести домашних встречах.

Первый домашний матч во главе манкунианцев состоялся для Кэррика в сезоне-2021/2022, тогда специалист работал в качестве исполняющего обязанности тренера команды, которая на «Олд Траффорд» переиграла «Арсенал» со счётом 3:2. В нынешнем сезоне Кэррик вернулся в клуб и «красные дьяволы» дома победили «Манчестер Сити» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Тоттенхэм Хотспур» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Астон Виллу».

В следующем туре «красные дьяволы» 20 марта на выезде сыграют с «Борнмутом». «Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.