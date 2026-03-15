«Лион» в большинстве не смог победить «Гавр» в матче 26-го тура Лиги 1

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Гавром» и «Лионом». Команды играли на стадионе «Осеан» (Гавр, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Стина. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились забитыми мячами. На 57-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Стефан Загаду.

После 26 туров чемпионата Франции «Лион» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Гавр» заработал 27 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в турнире «ПСЖ», у которого 57 очков после 25 игр.

В следующем туре «Лион» в домашнем матче встретится с «Монако» 22 марта, а «Гавр» в этот же день на выезде сыграет с «Парижем».