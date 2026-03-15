Гол Ришарлисона помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Ливерпуля» в 30-м туре АПЛ

Окончен матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана.

На 18-й минуте Доминик Собослаи открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Ришарлисон на 90-й минуте забил ответный мяч «Тоттенхэма».

После этой игры «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «красные» 21 марта на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «шпоры» 22 марта примут «Ноттингем Форест».