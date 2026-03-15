Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 15 марта 2026 года, счёт 1:1, 30-й тур АПЛ 2025/2026

Гол Ришарлисона помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Ливерпуля» в 30-м туре АПЛ
Окончен матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
1:0 Собослаи – 18'     1:1 Ришарлисон – 90'    

На 18-й минуте Доминик Собослаи открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Ришарлисон на 90-й минуте забил ответный мяч «Тоттенхэма».

После этой игры «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «красные» 21 марта на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «шпоры» 22 марта примут «Ноттингем Форест».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
ESPN сообщил, останется ли голкипер Алисон Бекер в «Ливерпуле»
Комментарии
