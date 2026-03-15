Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 15 марта

Сегодня, 15 марта, состоялись три матча в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 15 марта:

«Акрон» — «Ахмат» — 1:1;

«Пари НН» — «Крылья Советов» — 3:0;

«Рубин» — «Локомотив» — 3:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (18).