«Самое грязное, что есть в футболе». Экс-игрок «Спартака» — о Зобнине и Венделе в игре РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Сослан Гатагов высказался об эпизоде между полузащитником «Зенита» Венделом и капитаном красно-белых Романом Зобниным, случившемся в матче 21-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые одержали победу в игре со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Это тычок, удар открытыми шипами в область ребра. Здесь можно железными шипами нанести травму. Это угроза здоровью футболиста. Это красная карточка и дисквалификация на несколько матчей. Самое грязное, что есть в футболе, так вести себя нельзя, как повёл себя Вендел. Карасёв этого не видел, но на VAR… Мы же понимаем, что на 20-й минуте «Зенит» должен был играть минус один игрок. По-другому была бы игра», — сказал Гатагов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

На 20-й минуте встречи Вендел, совершая подкат, попал шипами в корпус полузащитнику красно-белых. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал бразильцу жёлтую карточку.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.