Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Самое грязное, что есть в футболе». Экс-игрок «Спартака» — о Зобнине и Венделе в игре РПЛ

Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Сослан Гатагов высказался об эпизоде между полузащитником «Зенита» Венделом и капитаном красно-белых Романом Зобниным, случившемся в матче 21-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые одержали победу в игре со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Это тычок, удар открытыми шипами в область ребра. Здесь можно железными шипами нанести травму. Это угроза здоровью футболиста. Это красная карточка и дисквалификация на несколько матчей. Самое грязное, что есть в футболе, так вести себя нельзя, как повёл себя Вендел. Карасёв этого не видел, но на VAR… Мы же понимаем, что на 20-й минуте «Зенит» должен был играть минус один игрок. По-другому была бы игра», — сказал Гатагов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

На 20-й минуте встречи Вендел, совершая подкат, попал шипами в корпус полузащитнику красно-белых. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал бразильцу жёлтую карточку.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android