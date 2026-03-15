Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Барселона — Севилья, результат матча 15 марта 2026, счёт 5:2, 28-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» разгромила «Севилью» в матче 28-го тура Ла Лиги, Рафинья оформил хет-трик
Комментарии

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Победу в матче со счётом 5:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Окончен
5 : 2
Севилья
1:0 Рафинья – 9'     2:0 Рафинья – 21'     3:0 Ольмо – 38'     3:1 Осо – 45+3'     4:1 Рафинья – 51'     5:1 Канселу – 60'     5:2 Соу – 90+2'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Барселоны» Рафинья, реализовав пенальти на девятой минуте. На 21-й минуте форвард оформил дубль, забив второй пенальти в матче, а на 38-й минуте полузащитник сине-гранатовых Даниэль Ольмо забил третий мяч в ворота гостей. Защитник «Севильи» Осо сократил отставание в счёте на 45+4-й минуте, а на 51-й минуте Рафинья оформил хет-трик. Через девять минут защитник каталонской команды Жоау Канселу забил пятый мяч в ворота гостей. На 90+2-й минуте гол забил футболист «Севильи» Джибриль Соу, установив окончательный счёт в матче — 2:5.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 70 набранных очков в 28 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка. «Севилья» с 31 очком в активе располагается на 14-й строчке в таблице.

В следующем туре «Барселона» в домашнем матче встретится с «Райо Вальекано» 22 марта, а «Севилья» на день раньше сыграет с «Валенсией».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
