Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 21-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 15 марта, завершился 21-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 21-го тура РПЛ-2025/2026:

Пятница, 13 марта:

«Динамо» Махачкала – «Оренбург» – 1:0.

Суббота, 14 марта:

«Сочи» – «Краснодар» – 1:2;

«Зенит» – «Спартак» Москва – 2:0;

«Ростов» – «Динамо» Москва – 0:1;

«Балтика» – ЦСКА – 1:0.

Воскресенье, 15 марта:

«Акрон» – «Ахмат» – 1:1;

«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов» – 3:0;

«Рубин» – «Локомотив» – 3:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (18).