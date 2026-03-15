Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 21-го тура и турнирная таблица

Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 15 марта 2026, календарь, таблица

Комментарии

Сегодня, 15 марта, завершился 21-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 21-го тура РПЛ-2025/2026:

Пятница, 13 марта:

«Динамо» Махачкала – «Оренбург» – 1:0.

Суббота, 14 марта:

«Сочи» – «Краснодар» – 1:2;
«Зенит» – «Спартак» Москва – 2:0;
«Ростов» – «Динамо» Москва – 0:1;
«Балтика» – ЦСКА – 1:0.

Воскресенье, 15 марта:

«Акрон» – «Ахмат» – 1:1;
«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов» – 3:0;
«Рубин» – «Локомотив» – 3:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (18).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
