Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу над «Эвертоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0).

«До матча мы говорили о том, чтобы играть с неустанным желанием побеждать в каждом эпизоде ​​и с уверенностью, что найдём способ это сделать. Мастерство, продемонстрированное футболистами, было невероятным. Игра завершилась так, как никто из нас не ожидал, это был один из лучших моментов, который мы вместе пережили на «Эмирейтс», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

«Арсенал» с 70 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.