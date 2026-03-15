«Локомотив» в меньшинстве разгромно проиграл «Рубину» в 21-м туре РПЛ

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Рубин» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл защитник казанцев Игор Вуячич на 23-й минуте. Игрок гостей Максим Ненахов получил красную карточку на 44-й минуте. Защитник «Рубина» Егор Тесленко забил второй гол своей команды на 56-й минуте. Нападающий хозяев поля Даниил Кузнецов сделал счёт 3:0 на 70-й минуте.

После 21-го тура чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает восьмое место в таблице. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги встретится с «Крыльями Советов» (22 марта), а подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Акроном» (22 марта).