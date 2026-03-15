Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета: Доумена не смущает важность матча, он просто выходит и играет

Тренер «Арсенала» Артета: Доумена не смущает важность матча, он просто выходит и играет
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре полузащитника Макса Доумена в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0). 16-летний футболист отличился в этой игре взятием ворот, став самым молодым автором гола в истории АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Дьёкереш – 89'     2:0 Доумен – 90+7'    

«У меня было какое-то предчувствие по этому поводу. За день до игры Макс тренировался, и у меня появилось такое ощущение, что его момент настал. Вероятно, это связано с тем, что его не смущают ни важность предстоящей игры, ни сила соперника. Он просто выходит и играет. Принимает нужные решения во время матча, вчерашняя игра в исполнении Доумена была просто невероятна», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
