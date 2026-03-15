Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Могли бы сыграть намного лучше». Флик — о разгромной победе «Барселоны» над «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 28-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» со счётом 5:2.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Рафинья – 9'     2:0 Рафинья – 21'     3:0 Ольмо – 38'     3:1 Осо – 45+3'     4:1 Рафинья – 51'     5:1 Канселу – 60'     5:2 Соу – 90+2'    

«Когда мы теряли мяч, могли бы лучше прессинговать. Сейчас приближается Лига чемпионов, важно хорошо выступить. Ольмо провёл отличный матч, Эспарт, Канселу… Но я думаю, что мы могли бы сыграть намного лучше. Немного медленно двигали мяч. Временами нам не хватало уверенности. Возвращение Гави — отличная новость.

Канселу потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться. В последних нескольких матчах он был великолепен. Технически это невероятный игрок. Его гол, действия, приведшие к назначению пенальти, а также его игра в офсайдной ловушке… Канселу был правильным выбором», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 70 набранных очков в 28 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка. «Севилья» с 31 очком в активе располагается на 14-й строчке в таблице.

В следующем туре «Барселона» в домашнем матче встретится с «Райо Вальекано» 22 марта, а «Севилья» на день раньше сыграет с «Валенсией».

