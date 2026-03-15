Микель Артета: «Эвертон» — очень хорошая команда, видна замечательная тренерская работа

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от игры «Эвертона» (2:0) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Это была очень непростая игра, «Эвертон» — очень хорошая команда, видна замечательная тренерская работа. Каждый раз, когда они входят в штрафную площадь, становится ясно, насколько опасны они в атаке, их очень сложно сломить. А ещё ты понимаешь, что чем меньше остаётся игрового времени, тем важнее сохранять спокойствие и волю к победе. Считаю, что команда смогла проявить характер. Болельщики тоже здорово себя проявили. Сегодня было важно сохранять спокойствие, ждать подходящего момента и принимать нужные решения, чтобы реализовать момент. В итоге всё закончилось хорошо», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».