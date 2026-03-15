Полузащитник «Барселоны» Гави: Флик всегда был рядом, как отец

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике после матча 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали уверенную победу над «Севильей» со счётом 5:2.
«Честно говоря, было очень тяжело, действительно непросто. Сам процесс восстановления был болезненным, и день за днём становилось всё труднее. Сегодняшние ощущения на «Камп Ноу» уникальны. Я очень счастлив.
Флик всегда был рядом со мной, как отец. Он всегда меня поддерживал. Благодарен ему, потому что он всегда верил в меня, и я это замечал. Очень счастлив и надеюсь, что он останется с нами в команде ещё надолго.
Всегда отдаю все силы этому клубу и буду продолжать всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Гави Marca.
Гави вышел на поле на 82-й минуте, заменив Рафинью, который оформил хет-трик во встрече.
21-летний полузащитник не выходил на поле с конца августа, когда повредил внутренний мениск. В сентябре сине-гранатовые сообщили, что Гави перенёс артроскопию.
