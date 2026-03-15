Главная Футбол Новости

Полузащитник «Барселоны» Гави: Флик всегда был рядом, как отец
Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике после матча 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали уверенную победу над «Севильей» со счётом 5:2.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Рафинья – 9'     2:0 Рафинья – 21'     3:0 Ольмо – 38'     3:1 Осо – 45+3'     4:1 Рафинья – 51'     5:1 Канселу – 60'     5:2 Соу – 90+2'    

«Честно говоря, было очень тяжело, действительно непросто. Сам процесс восстановления был болезненным, и день за днём становилось всё труднее. Сегодняшние ощущения на «Камп Ноу» уникальны. Я очень счастлив.

Флик всегда был рядом со мной, как отец. Он всегда меня поддерживал. Благодарен ему, потому что он всегда верил в меня, и я это замечал. Очень счастлив и надеюсь, что он останется с нами в команде ещё надолго.

Всегда отдаю все силы этому клубу и буду продолжать всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Гави Marca.

Гави вышел на поле на 82-й минуте, заменив Рафинью, который оформил хет-трик во встрече.

21-летний полузащитник не выходил на поле с конца августа, когда повредил внутренний мениск. В сентябре сине-гранатовые сообщили, что Гави перенёс артроскопию.

