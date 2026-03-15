Тренер «Челси» Росеньор назвал две ключевые детали поражения от «Ньюкасл Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о поражении своей команды в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

«В первые 15-20 минут, думаю, каждому, кто смотрел эту игру, было ясно, в чью пользу она складывалась. Мы управляли ходом матча, создавали опасные моменты. Но затем гол придал сил «Ньюкаслу», что помогло им изменить характер встречи в свою пользу.

Считаю, всё дело в двух аспектах: во-первых, нам не хватило психологической свежести в финальной трети поля. Это касается принятия решений и проявления мастерства в нужные моменты. Второй же аспект заключается в необходимости работы над тем, чтобы соперник не мог нам забить, если это не получается у нас самих.

Очень расстроен тем, что мы пропустили от «Ньюкасла», ведь, по правде сказать, наш соперник создал не так много моментов. Мы просто подарили им этот гол, над этим я должен очень серьёзно поработать», — приводит слова Росеньора официальный сайт «синих».