Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
«Тудор спас себе ещё одну игру». Казанский — о матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

«Тудор спас себе ещё одну игру». Казанский — о матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Комментарии

Комментатор Денис Казанский высказался о матче 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а также о перспективах главного тренера лондонского клуба Игора Тудора.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Собослаи – 18'     1:1 Ришарлисон – 90'    

«Вот тебе, «Ливерпуль», и «Тоттенхэм». Гол Ришарлисона ещё в первом тайме казался правдой. Полное ощущение, что Слот требовал в раздевалке быть внимательными. А «красные» приготовились к ненапряжной победе. С джин-тоником в руке.

Момент с пропущенным мячом – вопиющее творчество обороны. Просто поразительно. Тудор спас себе ещё одну игру. Хотя может ему сейчас и надо уйти, пока на пике?!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этой игры «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 16-м месте.

