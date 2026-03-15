«Тудор спас себе ещё одну игру». Казанский — о матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Комментатор Денис Казанский высказался о матче 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а также о перспективах главного тренера лондонского клуба Игора Тудора.

«Вот тебе, «Ливерпуль», и «Тоттенхэм». Гол Ришарлисона ещё в первом тайме казался правдой. Полное ощущение, что Слот требовал в раздевалке быть внимательными. А «красные» приготовились к ненапряжной победе. С джин-тоником в руке.

Момент с пропущенным мячом – вопиющее творчество обороны. Просто поразительно. Тудор спас себе ещё одну игру. Хотя может ему сейчас и надо уйти, пока на пике?!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этой игры «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 16-м месте.